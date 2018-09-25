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Учені розповіли, як ефективно читати книги
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Найкраще, на думку науковців, запам'ятовується друкований текст, але це зовсім не означає, що потрібно нехтувати аудіокнигами, якими зручно насолоджуватися під час поїздок у громадському транспорті.
Аудіокниги не зможуть повністю замінити свої друковані аналоги. Ви не побачите ілюстрацій, таблиць або інших мультимедійних елементів. Також часто на ефективність сприйняття впливає голос і тембр того, хто начитує.
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Дослідження показало, що наш розум часто відволікається, коли ми сприймаємо книгу на слух. Через те, що ми не бачимо текст, ми менше запам'ятовуємо та гірше занурюємось в події, які передає нам автор. Зазначимо, що під час досліду учасники експерименту не займалися паралельно іншими справами. Їхнім завданням було прослуховування книги, але це не завадило їм відволікатися під час цього заняття.
Єдиний формат, в якого аудіокниги виграють – відео. Спільне дослідження Університетського коледжу Лондона та компанії Audible показало, що слухач більш емоційно заглиблюється в історію, якщо він її слухає, а не переглядає на екрані. Про це свідчать підвищення частоти пульсу, температури тіла й електричної активності шкіри.
Якщо ви плануєте приємно провести час або зекономити його, поєднуючи книгу з іншими справами, слухайте аудіокнигу. Але, якщо вам потрібно запам'ятати текст, прочитайте його самостійно. А ще краще – читайте вголос.
Для більш ефективного запам'ятовування використовуйте відомі техніки: підкреслювання важливих місць, обговорення книги з друзями, виписування ключових моментів, використання прочитаного в реальному житті.
До слова, а що останнє ви читали? Назви книг пишіть у коментарях ;)
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