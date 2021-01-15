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Учені розповіли, чому не варто зловживати роботою

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Як зловживання роботою впливає на здоров'я

Співробітники Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" розповіли про небезпеки трудоголізму. Він може стати причиною виникнення проблем з фізичним і психічним здоров'ям. Деталі читайте далі.

Як говориться у дослідженні, трудоголізм – це розлад поведінки, при якому людина надмірно залучена в роботу. Вона виконує свої обов'язки навіть в той час, коли від неї цього не вимагають. Зазвичай такі співробітники працюють помітно більше за інших – у середньому на 7 і більше годин на тиждень.

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Учені стверджують, що залежність від роботи може стати причиною депресії, тривоги та порушень сну. Найчастіше до таких розладів схильні люди, чия робота пов'язана з сильним психологічним тиском і низьким контролем над ситуацією. До них, наприклад, належать медики швидкої допомоги, які не можуть контролювати навантаження у своїй роботі та при цьому постійно перебувають у стресових умовах.

Учені розповіли, чому не варто зловживати роботою - фото 443380
Зловживання роботою негативно вплине на ваше здоров'я

Ще одна група ризику – так звані "активні працівники", до яких належать керівників компаній. Вони змушені постійно приймати рішення, до їх діяльності часто висувають високі вимоги. Через це керівники уразливі для наслідків надмірної кількості роботи – погано сплять, відчувають стрес й інші проблеми зі здоров'ям.

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