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2 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
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Автор книг з тайм-менеджменту Лора Вандеркам поділилася своїми секретами, які дозволяють їй встигати значно більше. Причому зовсім не потрібно позбавляти себе відпочинку або спілкування з близькими. Гайда користуватися порадами Вандеркам!
На думку письменниці Лори Вандеркам, потрібно просто правильно розподілити час і зосередитися на головному. Детальніше розповідаємо далі.
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1. Визначте найважливіші завдання та виконайте їх у першу чергу
Заробляти гроші добре, але іноді краще відмовитися від додаткового прибутку та витратити час на поліпшення кар'єри у довгостроковій перспективі. Уявіть, що вже кінець року і вам потрібно оцінити зроблене. Що ви хотіли б бачити у своїх досягненнях? Виділіть три-п'ять пунктів.
Будь-які кроки, що наближають вас до мети, заслуговують місця у календарі. Заплануйте їх на початок дня.
Зазвичай ми шукаємо способи заощадити час на щось, наприклад на розборі пошти або складанні службових документів. Такий підхід теж корисний, але не робіть його основною стратегією.
Виконуйте спочатку складні завдання, а потім уже беріться за легкі
Згадайте: коли ви глибоко занурені в якийсь проєкт, вас не тягне заходити в папку з вхідними. Тож візьміть за звичку спочатку займатися поглибленою роботою. І якщо потрібно, приходьте трохи раніше, щоб приступити до неї у тиші.
Звичайно, не можна зовсім забувати про дрібніші завдання. Щоб викроїти на них час, постарайтеся відмовитися від нарад, на яких від вас мало користі. На Zoom-конференціях ви можете паралельно виконувати нескладні завдання, якщо не потрібно вашого безпосереднього втручання в обговорення.
2. Фальшиві перерви
Наш мозок так влаштований, що ми не можемо постійно працювати зосереджено. Коли ми не робимо справжні перерви, то починаємо відволікатися на новини та соцмережі. І в результаті виходить фальшива перерва, коли ми і не відпочиваємо, і не працюємо.
Як не парадоксально, можна встигати більше, свідомо роблячи перерви через кожні кілька годин. Вийдіть на вулицю. Зателефонуйте близькій людині. І після відпочинку ви повернетеся з новими силами.
Влаштовуйте собі перерви, під час яких ви відпочиватимете від роботи
Не витрачайте перерви на розбір пошти. Виділіть на це певний час дня і відсортуйте найтерміновіші листи. Дайте відповідь на ті, які не чекатимуть до завтра. Нетермінові листи залиште на той час, коли вам складно займатися чимось важливим. Наприклад, у п'ятницю після обіду.
Скористайтеся порадами Вандеркам, щоб встигати значно більше за той же проміжок часу. Уже за кілька тижнів ви звикнете до нового режиму, а також зауважите, що у вас з'являється більше вільного часу.
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