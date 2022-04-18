У Європі покажуть українську оперу "Чорнобильдорф", яка увійшла у ТОП 6 світових вистав

22-25 травні в Роттердамі відбудеться фестиваль, на якому покажуть оперу про Україну. Наші митці виступатимуть на сцені та нагадають Європі, що війна триває.

"Чорнобильдорф" увійшов у найкращі 6 світових музично-театральних перформансів за версією Music Theater Now.

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Прем'єра цієї опери "Чорнобильдорф" від українських композиторів Романа Григоріва й Іллі Разумейка відбулася наприкінці жовтня 2020 року в Мистецькому Арсеналі.

Відомо, що Music Theatre Now організовують Міжнародний інститут театру та Роттердамський оперний фестиваль, який проводиться кожні три роки. "Чорнобильдорф" увійшов у ТОП 6 музично-театральних перформансів. Наприкінці травня українські артисти покажуть цю оперу під час O.Festival в Роттердамі. Далі ще даватимуть виступи в Австрії, Англії та Болгарії.

Сюжет опери розповідає історію нащадків людства. Вони вижили після серії катастроф й мандрують руїнами атомних станцій, церков, театрів і галерей. Глядач спостерігає над їхніми намаганнями відродити втрачену цивілізацію.

Митці прагнуть привернути увагу європейців до війни, яку розв'язала росія, та нагадати, що Україна – це незалежна держава зі своєю унікальною історією та культурою.

Серед шести найкращих вистав є також творчі роботи авторів з Угорщини, Австралії, Великобританії, Південної Африки, США.

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