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У Європі зникнуть купюри номіналом 500 євро, і ось чому

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Припинять випуск купюр до кінця весни 2019 року - фото 1
Припинять випуск купюр до кінця весни 2019 року / worthpoint

Вивести з обігу купюри номіналом в 500 євро вирішили з метою боротьби зі злочинністю.

З початку 2019 року 17 з 19 національних центробанків єврозони припинять випуск купюри номіналом 500 євро. Таке рішення прийняли в Європейському центробанку ще у травні 2018 року.

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Повністю перестануть друкувати банкноту 27 січня. При цьому Австрія і Німеччина у зв'язку з логістичними умовами продовжать друкувати купюру до 26 квітня - так країни зможуть провести плавний перехід.

500 євро перестануть випускати через поширеність серед криміналітету - фото 300737
500 євро перестануть випускати через поширеність серед криміналітету / independent

У Європейському центробанку запевнили, що можна буде і далі розраховуватися банкнотою у 500 євро, хоча найбільш ходовими, як і раніше, залишаються купюри номіналом в 50 і 100 євро.

Нові 500-єврові купюри вирішили припинити випускати, бо вони стали занадто популярними серед криміналітету.

Нагадаємо, що у США ще у 1969 році в цих же цілях був скасований випуск банкнот номіналом в 500, 1000, 5000 і 10000 доларів. Наразі такі купюри можна побачити лише у колекціонерів і коштують вони значно дорожче, ніж на них пише.

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Джерело: ECB
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