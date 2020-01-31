У Wizz Air розповіли, що буде з рейсами до Великої Британії після Brexit

WizzAir розповів, як літамиме з Великої Британії після Brexit

У Wizz Air повідомили, як будуть виконувати рейси до Великої Британії, яка вийшла з Європейського союзу 31 січня.

"Протягом наступних 11 місяців (до 31 грудня 2020 року) країна буде продовжувати дотримуватися нормативно-правової бази ЄС, тому ніяких змін щодо авіаподорожей в і з Великобританії протягом цього періоду не передбачається", – розповіли представники угорського лоукостера.

І ще: Винахідлива жінка заявила, що у її багажі вибухівка, аби встигнути на літак

Цю дату можуть перенести на рік або два, якщо обидві сторони погодяться до 1 липня 2020 року.

За словами генерального директора Wizz Air Йозефа Вараді, через Brexit лоукостер запустив дочірню компанію у Великобританії. Вона вже зараз може виконувати перельоти за межі Євросоюзу.

До кінця 2020 року польоти з Великої Британії залишаться без змін

Нагадаємо, що український лоукостер SkyUp Airlines планує відкрити в цьому році понад 30 нових рейсів. Нові рейси запустять в Італію, Грецію, Португалію, Іспанію, Ізраїль, Болгарію, Грузію і Кіпр. Також у 2020 році компанія планує поповнити свій авіапарк двома літаками Boeing. За минулий рік авіакомпанія, створена у 2017 році, відкрила близько 40 нових напрямків. Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.

Читайте також: Розлитий чай ледь не став причиною авіакатастрофи