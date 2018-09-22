У ВООЗ закликають людей споживати менше алкоголю

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я спиртні напої – причина кожної двадцятої смерті на світі.

ВООЗ опублікувала новий звіт про вплив алкоголю на здоров'я і життя людини. Експерти враховували не тільки алкогольну інтоксикацію як причину смерті, а й ті ситуації, коли вживання спиртних напоїв викликало летальний результат не безпосередньо: мова йде, наприклад, про травми, отримані в стані алкогольного сп'яніння, і захворювання, які розвинулися через зловживання.

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Так, з усіх випадків смертей, пов'язаних з алкоголем, 28% були викликані травмами внаслідок ДТП, фізичного насильства, неакуратності або умисного заподіяння шкоди самому собі, 21% – порушеннями травлення, 19% – захворюваннями серцево-судинної системи. Решта 32% охоплюють інфекційні захворювання, рак, психічні розлади.

Варто відзначити, що, згідно з оцінками дослідників, алкоголь відповідальний за розвиток понад 200 різних захворювань та розладів. Крім того, люди, які зловживають спиртними напоями, потрапляють до групи ризику таких інфекційних захворювань, як туберкульоз, ВІЛ та пневмонія.

В останньому звіті ВООЗ відображена статистика за 2016 рік (більш пізні дані ще не підраховані). У 2016-му зареєстровано приблизно три мільйони смертей від алкоголю – 5,3% від усіх смертей у цьому році. Для порівняння візьмемо актуальні дані по числу смертей від СНІДу і ДТП – і побачимо там цифри 1,8% і 2,5% відповідно. Кожна 20-а особа у світі помирала через причини, пов'язані з вживанням спиртних напоїв. Причому третина з них – чоловіки.

Хоча останні цифри виявилися нижчими зазначених у звіті за 2014 рік, ВООЗ не перестає говорити про необхідність боротьби зі зловживанням алкоголем у всьому світі. За оцінками експертів, 237 мільйонів чоловіків і 46 мільйонів жінок п'ють спиртні напої в кількостях, що перевищують добову норму.

Алкоголізм – проблема країн з високим рівнем доходів: найбільше людей, що зловживають алкоголем, живе в Європі і в Америці. В середньому такі люди випивають близько 33 грамів чистого спирту на день. Це приблизно дві склянки вина по 150 мілілітрів або пляшка пива.

Попри скорочення світового споживання алкоголю на 10% з 2010 року, експерти прогнозують, що в найближчі 10 років кількість питущих людей знову побільшає. Особливо в Південно-Східній Азії, Північній і Південній Америці та Західній частині Тихого океану.

Серед вчених немає єдиної думки з приводу того, чи існують "безпечні" дози алкоголю. Одні вважають, що цілком допустимо випивати 1 келих на день, інші, що будь-яка доза – згубна.

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