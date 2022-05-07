У кліпі американських реперів з'явилась українська паляниця з тризубом

Американські репери Future, Tems та Drake зняли кліп на пісню "WAIT FOR U". Глядачі одразу ж помітили, що у відео засвітився герб України. Дивіться кліп та впізнайте у кадрі українську паляницю!

Репер Drake розмістив у своїх соцмережах бекстейдж з процесу зйомок нового кліпу. На одному з фото засвітився справжній міжнародний символ – на столі лежить паляниця з гербом України.

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Кліп від виконавців Future, Drake та Tems на пісню "WAIT FOR U" розмістили на Youtube-каналі У кадрі – середньовіччя, афрокоролеви, афролицарі, кохання та паляниця.

Паляницю можна побачити у відео на 00:36 та 00:45 секундах та в інстаграмі Дрейка.

Дивитися кліп Future ft. Drake, Tems – WAIT FOR U:

Бекстейдж зі зйомок кліпу на пісню "WAIT FOR U":

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