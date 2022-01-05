У Таїланді для туристів відкрили знаменитий пляж Мая Бей

Таїланд – один з найпопулярніших напрямків серед українських туристів. А тепер там ще й відкрили знаменитий пляж із білим піском Мая Бей. Розповідаємо, чим він такий особливий.

Влада Таїланду закрила пляж ще у 2018 році через великий наплив туристів. Мета такого заходу – відновлення екосистеми, коралів та дикої природи, пише The Sun.

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"Акули повернулися, коралові рифи знову відростають, і вода знову стає прозорою", – сказав Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управління туризму Таїланду.

Пляж став популярним у 2000 році через зйомки у фільмі "Пляж" за участю актора Леонардо Ді Капріо. Це призвело до закриття острова після того, як наплив туристів завдав шкоди природним ресурсам.

Бухта Мая Бей розташована в провінції Крабі, на острові Пхі-Пхі в Таїланді. Вона є під охороною Національного Парку Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхі Пхі. Пляж, оточений скелями висотою 100 метрів, розташований в Андаманському морі, і дістатися до нього можна тільки на човні з довколишніх місць, таких як острови Пхукет, Пхі-Пхі або материк Крабі.

Крім того, для забезпечення захисту пляжу дозволено відвідувати не більше як 375 осіб, а купання зараз заборонене. Також човнам буде дозволено швартуватися тільки у позначеному місці у задній частині затоки, щоб не пошкодити коралові рифи.

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