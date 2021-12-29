Стало відомо, яке місто було найпопулярнішим серед туристів у 2021 році

Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст цього року. Лідером стало місто, яке й торік посідало перше місце у переліку.

Попри ускладнені умови для подорожей через COVID-19, мандрівники все ж не упустили можливості трохи поїздити світом. Був і у 2021 році напрямок, який найчастіше відвідували туристи.

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Так, рейтинг уже другий рік поспіль очолив Дубай. На другому місці опинився Канкун, а на третьому – Стамбул. Список сформував туристичний сектор Forward Keys.

"Найпомітніші підйоми у Майамі з 18-го на 5-е місце, Мадрида – з 16-го на 10-е. Мексиканський Канкун увійшов до списку вперше, так само як Каїр (Єгипет), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Лісабон (Португалія), Афіни (Греція), Мехіко (Мексика), Пальма-де-Майорка (Іспанія), Франкфурт (ФРН)", – йдеться у повідомленні.

Повний список найпривабливіших міст для туристів 2021 року

Дубай (ОАЕ); Канкун (Мексика); Стамбул, Турція); Нью-Йорк, США); Майамі (США); Париж, Франція); Доха (Катар); Лондон, Великобританія); Каїр (Єгипет); Мадрид (Іспанія).

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