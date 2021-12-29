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Стало відомо, яке місто було найпопулярнішим серед туристів у 2021 році

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Дубай - фото 1
Дубай

Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст цього року. Лідером стало місто, яке й торік посідало перше місце у переліку.

Попри ускладнені умови для подорожей через COVID-19, мандрівники все ж не упустили можливості трохи поїздити світом. Був і у 2021 році напрямок, який найчастіше відвідували туристи.

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Так, рейтинг уже другий рік поспіль очолив Дубай. На другому місці опинився Канкун, а на третьому – Стамбул. Список сформував туристичний сектор Forward Keys.

Стало відомо, яке місто було найпопулярнішим серед туристів у 2021 році - фото 489976

"Найпомітніші підйоми у Майамі з 18-го на 5-е місце, Мадрида – з 16-го на 10-е. Мексиканський Канкун увійшов до списку вперше, так само як Каїр (Єгипет), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Лісабон (Португалія), Афіни (Греція), Мехіко (Мексика), Пальма-де-Майорка (Іспанія), Франкфурт (ФРН)", – йдеться у повідомленні.

Повний список найпривабливіших міст для туристів 2021 року

  1. Дубай (ОАЕ);
  2. Канкун (Мексика);
  3. Стамбул, Турція);
  4. Нью-Йорк, США);
  5. Майамі (США);
  6. Париж, Франція);
  7. Доха (Катар);
  8. Лондон, Великобританія);
  9. Каїр (Єгипет);
  10. Мадрид (Іспанія).
Стало відомо, яке місто було найпопулярнішим серед туристів у 2021 році - фото 489975

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