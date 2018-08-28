У США знайшли найсексуальнішу поліцейську

Ця приваблива дівчина, яка працює у поліції США, стала зіркою Instagram.

Гаряча блондинка Хейлі Дрю з американського штату Техас працює офіцером поліції у відділенні шерифа штату.

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Сексуальна красуня активно постить фото у своєму Instagram. У неї вже більше 135 тисяч шанувальників. І це не дивно, у Хейлі чудова фігура, біляве волосся і виразні очі. Саме про таких копів мріє кожен чоловік штату.

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 21 Лют 2018 р. о 10:30 PST

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 27 Лют 2018 р. о 4:25 PST

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 5 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 2 Кві 2018 р. о 10:13 PDT

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 23 Кві 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 1 Чер 2018 р. о 3:39 PDT

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 23 Чер 2018 р. о 11:36 PDT

Допис, поширений Haley Drew (@haleyd_26) 27 Чер 2018 р. о 9:46 PDT

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