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У США знайшли найсексуальнішу поліцейську

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Саме про таких копів мріють чоловіки - фото 1
Саме про таких копів мріють чоловіки / instagram

Ця приваблива дівчина, яка працює у поліції США, стала зіркою Instagram.

Гаряча блондинка Хейлі Дрю з американського штату Техас працює офіцером поліції у відділенні шерифа штату.

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Сексуальна красуня активно постить фото у своєму Instagram. У неї вже більше 135 тисяч шанувальників. І це не дивно, у Хейлі чудова фігура, біляве волосся і виразні очі. Саме про таких копів мріє кожен чоловік штату.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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