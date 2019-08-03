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У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі

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Цуценя стало зіркою мережі завдяки схожості з Сальвадором Далі - фото 1
Цуценя стало зіркою мережі завдяки схожості з Сальвадором Далі

Порівнювати тварин з відомими людьми – усталена тенденція. Таким чином у США вдалося знайти цуценя, яке зовні чимось схоже на талановитого іспанського художника Сальвадора Далі.

Відомо, що цуценяті лише п'ять місяців, а головною його спільною рисою з живописцем стали химерні вуса. У тварини їх нагадує чорна верхня губа.

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У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі - фото 345348

Відомо, що ця собачка – "дівчинка", яка проживала зі своєю мамою, а також братами і сестрами на вулиці в Далласі. Волонтери з притулку для тварин, які її знайшли, відразу ж помітили її особливість у зовнішності і дали відповідне ім'я – Сальвадор Доллі. За їх словами, вони сподіваються, що завдяки своїй славі і такий непересічній зовнішності їй вдасться відшукати свій будинок.

У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі - фото 345345
У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі - фото 345347

Саме з цією метою вони зробили знімки малятка, які за лічені години облетіли всю мережу і зробили з неї справжню зірку.

У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі - фото 345346

Варто відзначити, дотепність працівників притулку, які ще й зробили спільне фото, і на знак підтримки цуценяти приклеїли вуса і собі. В результаті вийшов дуже милий кадр.

У США знайшли цуценя, яке нагадує епатажного художника Сальвадора Далі - фото 345349

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Джерело: dailymail
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