У США вперше заселили мешканців у надрукований на 3D-принтері будинок

В американському штаті Вірджинія жінка та її 13-річний син стали першими власниками житлового будинку, збудованого із застосуванням технології 3D-друку. Площа одноповерхової будівлі становить понад 110 кв.м.

Одноповерховий будинок, який "надрукували" на околицях міста Вільямсберг у рамках програми будівництва житла для малозабезпечених, містить три спальні та дві ванні кімнати, пише CNN. Фундамент та стіни, зроблені з бетону, звели всього за 12 годин із застосуванням величезного 3D-принтера.

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Установкою вікон, даху та оздоблювальними роботами займалася бригада будівельників.

За даними телеканалу, застосування новітніх технологій щонайменше на 15% знизило вартість робіт під час будівництва будівлі. При цьому ціни нового житла, взятого сім'єю в іпотеку, не називають.

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