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У США одночасно дев'ять медсестер пологового відділення чекають дитину

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Дівчата-медсестри чекають на поповнення - фото 1
Дівчата-медсестри чекають на поповнення / Prime News Ghana

У медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді (США) відразу дев'ять медсестер пологового відділення незабаром стануть мамами приблизно. Пологи у всіх дівчат (на знімку восьмеро з них) заплановані на період з квітня по липень 2019 року.

"Це дійсно приємно – прийти на роботу і навколо себе бачити людей у такому ж стані, як і ти, спостерігати за тим, як росте твій і їхні животи, ділитися досвідом, який переживаємо", – поділилася медсестра Аманда Суперечка.

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У медцентрі просять пацієнтів не панікувати і обіцяють, що брак персоналу влітку вони не відчують. А ось пацієнтки жартують від душі. Тим, хто не планує найближчим часом ставати матір'ю, вони рекомендують не пити воду в лікарні: можливо, вагітність "передається" саме через неї.

Дев'ятеро медсестер чекають на поповнення - фото 317208
Дев'ятеро медсестер чекають на поповнення

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Джерело: Facebook
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