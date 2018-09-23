У США хочуть ускладнити умови видач віз та грін-карт

Уряд США посилює правила видачі грін-карт та віз. Тепер отримати можливість працювати та жити в Америці зможе отримати далеко не кожен.

Американський уряд збирається суворіше ставитись до видачі дозволів на проживання для мігрантів, а також зробити умови видачі віз ще жорсткішими.

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"Американське Міністерство внутрішньої безпеки представило 447-сторінковий документ, в якому передбачено відмову претендентам у грін-карті, які раніше користувалися соціальною підтримкою, а також визначено жорсткіші умови та критерії для видачі віз та грін-карт", – вказано у повідомленні.

Заявникам у деяких випадках доведеться вносити заставу у розмірі 10 тис. доларів під час розгляду документів на грін-карт. Таким чином уряд перевіряє, чи зможе претендент самотужки себе забезпечувати.

У США ускладнюють видачу віз та грін-карт

Грін-карта – документ, який надає не громадянину США право легально жити, працювати і навчатися в Америці. Лотерея Green Card стартувала з 1990 року, і відтоді щорічно розігрується 50 тисяч карт.

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