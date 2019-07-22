У США активно цькують тих, хто п'є каву у закладах

Якщо ви обожнюєте перед роботою ходити до кав'ярні, аби насолодитися чашечкою ароматної кави, – у нас для вас не вельми втішна новина. Наразі у США активно цькують кавунів (тих, хто ходить по кафешках). І цілком імовірно, що хвиля докотиться і до Європи. Спойлер – причина вельми логічна.

В ефірі телеканалу CNBC фінансовий консультант Сюзі Орман цькує молодих американців за марнотратство. Канадський підприємець Кевін О'Лірі в ефірі того ж CNBC якось заявив: "Я ніколи не купую фраппе-лате-бла-бла-бла". Навіть 2,5 долара можна інвестувати з розумом, стверджує бізнесмен.

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Експерти сходяться на думці, що мілленіали живуть невідповідно до своїх достатків. У США на їх частку припадає лише чверть прибутків усіх громадян, при цьому вони випивають приблизно 44% склянок кави, пише The Atlantic.

Купити лате в кав'ярні – все одно, що змити мільйон доларів в унітаз, каже Орман. За її підрахунками, стільки зміг би накопичити типовий відвідувач "Старбаксу" за 40 років, якби він не витрачав гроші на каву.

Експерти вважають, що сучасне покоління займається марнотратством

І це не враховуючи тостів з авокадо, бізнес-ланчів, абонемента в спортзал, куди ви не ходите, патчів для очей і підписок на платні сервіси. Значно дешевше не брати каву на винос, а варити її вдома, не замовляти їжу, а готувати самостійно, не викликати таксі, а ходити пішки – фінансові гуру втовкмачують в голови мілленіалів ці прості істини.

У відповідь на "кавошеймінг" молоді працівники справедливо зауважують, що іпотека та студентський кредит розоряють їх бюджет значно більше, ніж сто доларів на місяць, залишені в кав'ярні.

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