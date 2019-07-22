На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США активно цькують тих, хто п'є каву у закладах
-
- 95
Якщо ви обожнюєте перед роботою ходити до кав'ярні, аби насолодитися чашечкою ароматної кави, – у нас для вас не вельми втішна новина. Наразі у США активно цькують кавунів (тих, хто ходить по кафешках). І цілком імовірно, що хвиля докотиться і до Європи. Спойлер – причина вельми логічна.
В ефірі телеканалу CNBC фінансовий консультант Сюзі Орман цькує молодих американців за марнотратство. Канадський підприємець Кевін О'Лірі в ефірі того ж CNBC якось заявив: "Я ніколи не купую фраппе-лате-бла-бла-бла". Навіть 2,5 долара можна інвестувати з розумом, стверджує бізнесмен.
І ще: Китайці вигадали, як дізнатися, чи чисту білизну вам дали в готелі
Експерти сходяться на думці, що мілленіали живуть невідповідно до своїх достатків. У США на їх частку припадає лише чверть прибутків усіх громадян, при цьому вони випивають приблизно 44% склянок кави, пише The Atlantic.
Купити лате в кав'ярні – все одно, що змити мільйон доларів в унітаз, каже Орман. За її підрахунками, стільки зміг би накопичити типовий відвідувач "Старбаксу" за 40 років, якби він не витрачав гроші на каву.
І це не враховуючи тостів з авокадо, бізнес-ланчів, абонемента в спортзал, куди ви не ходите, патчів для очей і підписок на платні сервіси. Значно дешевше не брати каву на винос, а варити її вдома, не замовляти їжу, а готувати самостійно, не викликати таксі, а ходити пішки – фінансові гуру втовкмачують в голови мілленіалів ці прості істини.
У відповідь на "кавошеймінг" молоді працівники справедливо зауважують, що іпотека та студентський кредит розоряють їх бюджет значно більше, ніж сто доларів на місяць, залишені в кав'ярні.
Читайте також: Чому не варто мати багато підписників у Instagram: цікаве дослідження
-
23:20Дівчина наклеїла на стіну скотч і облила фарбою: результат вражає
-
23:13Науковці розповіли, чому не варто зловживати гострою їжею
-
22:54Сінді Кроуфорд здивувала знімком без макіяжу
-
22:44Volvo безкоштовно відремонтує пів мільйона автомобілів
-
22:22Як виглядає найкращий бар у світі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:13Шалена автономність та продуктивність: представлено ASUS ROG Phone 2
-
21:54Знаки зодіаку, які закохуються довго, але на все життя
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
21:23У мережі з'явилися живі фото Huawei Nova 5i Pro
-
21:14Snapdragon 855 Plus встановив рекорд продуктивності в Geekbench
-
21:0023 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Надя Дорофєєва похвалилася спокусливим тілом
-
20:43У США активно цькують тих, хто п'є каву у закладах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Оладки з сиром і ковбасою на молоці: ідеальний сніданок
-
20:12Єгипетські курорти вводять заборону на пластик
-
19:57Чому Меган Маркл не сидить на дієті після вагітності
-
19:43Автомобіль-павук: в Естонії показали машину, яка паркується на стінах
-
19:20Ці смачні продукти прискорюють старіння
-
19:14Матриця: нейромережа замінила у популярній сцені Кіану Рівза на Брюса Лі (відео)
-
18:55Хайпові колись Гриби стали Grebz і випустили новий кліп
-
18:43Просто додай лимон: лікарі розповіли про корисну властивість цитрусових
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
18:14Унікальний прототип Jaguar з 60-х перетворили на спорткар
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
15:30ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
-
13:30Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля
-
11:27Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
-
09:30Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували
-
07:15Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 21 липня
-
22:03ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент
-
20:00Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00
-
17:25Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
-
13:32Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
-
10:27Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
-
08:14Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет
- 20 липня
-
21:23Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ
-
18:50Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування
-
15:15Лікарі розповіли, чому спати у піжамі – безглузда ідея
-
12:15Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
-
08:15Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході
- 19 липня
-
22:10BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)
-
19:23Дієтологи спростували міф про кавунову дієту
-
17:00Парламентські вибори 2019: фінальний рейтинг партій, які балотуються у Раду
-
14:48Пропорційно-мажоритарна система виборів: як українці обирають новий парламент
-
13:00Притула розплакався під час інтерв'ю Єфросиніній: емоційне відео
-
09:57Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео
-
07:15Як правильно зберігати продукти: поради медиків