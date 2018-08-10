Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota

  • 31
Нова Toyota обійдеться в мільйон доларів - фото 1
Нова Toyota обійдеться в мільйон доларів / motoring

1000-сильна спортивна Toyota, яку підрозділ Gazoo Racing готує до запуску в серію, буде коштувати як "справжні гіперкари".

Про це в інтерв'ю виданню Motoring заявив представник в Австралії Орландо Родрігес.

І ще: У Києві засвітився найдорожчий кросовер Audi

За словами Родрігеса, сам автомобіль буде повноцінним гіперкаром, тому й ціна в нього буде відповідною. При цьому представник марки не став виключати того, що вартість машини може перевищити мільйон доларів США.

У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota - фото 269179
У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota / motoring

Водночас, представники Toyota поки не знають, де саме планують продавати гіперкар. Також про нього немає ніякої детальної інформації.

Раніше в Gazoo Racing лише підтвердили плани запуску подібної машини в серійне виробництво. Поки був показаний лише концептуальний варіант моделі – GR Super Sport Concept. Очікується, що авто отримає повністю карбонову конструкцію та гібридну силову установку з бітурбо "шісткою" 2.4.

У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota - фото 269180
У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota / motoring

Очікується, що подібна машина з 2020 року зможе брати участь в чемпіонаті світу з переговорів на витривалість. Також будуть підготовлені дорожні версії.

Читайте також: Скільки Ferrari заробляє з кожної проданої машини

Джерело: motoring
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 515
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461308
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто