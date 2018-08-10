У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota

1000-сильна спортивна Toyota, яку підрозділ Gazoo Racing готує до запуску в серію, буде коштувати як "справжні гіперкари".

Про це в інтерв'ю виданню Motoring заявив представник в Австралії Орландо Родрігес.

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За словами Родрігеса, сам автомобіль буде повноцінним гіперкаром, тому й ціна в нього буде відповідною. При цьому представник марки не став виключати того, що вартість машини може перевищити мільйон доларів США.

У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota / motoring

Водночас, представники Toyota поки не знають, де саме планують продавати гіперкар. Також про нього немає ніякої детальної інформації.

Раніше в Gazoo Racing лише підтвердили плани запуску подібної машини в серійне виробництво. Поки був показаний лише концептуальний варіант моделі – GR Super Sport Concept. Очікується, що авто отримає повністю карбонову конструкцію та гібридну силову установку з бітурбо "шісткою" 2.4.

У скільки обійдеться 1000-сильна Toyota / motoring

Очікується, що подібна машина з 2020 року зможе брати участь в чемпіонаті світу з переговорів на витривалість. Також будуть підготовлені дорожні версії.

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