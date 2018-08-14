У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

На ці неймовірні салюти витратили понад 700 тисяч євро!

Міжнародний фестиваль феєрверків відбувся в Швейцарії.

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Захід відбувся вже 95-й раз. На піротехніку для свята витратили сотні тисяч євро. Подивитися на піротехнічне шоу приїхали понад 400 тисяч туристів. Проходив фестиваль над Женевським озером. Салюти також супроводжували популярними музичними хітами. Як стало відомо, в цілому на піротехніку організатори витратили більше 700 тисяч євро.

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

У Швейцарії пройшов фестиваль феєрверків: видовищні знімки

Днями на платформі Reddit користувач з ніком BunyipPouch опублікував ефектний запис з феєрверками у Японії, який швидко піднявся у топи. За кілька годин допис побачили понад 23 тисячі користувачів, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що таке шоу мало хто бачив на власні очі. Зацініть!

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