У Шотландії з'явилася вулиця Зеленського, а у Франції – площа Шевченка

У шотландському місті Единбург відтепер є вулиця Володимира Зеленського, а у французьких Каннах з'явився Український дім та площа Тараса Шевченка.

Світова спільнота підтримує Україну в різні способи. Один з ним – поява топонімів, які асоціюються з Україною. На цей раз долучилися міста у Шотландії та Франції.

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На офіційній сторінці Мелінди Сіммонс у Твіттері з'явилося фото шотландського міста Единбург. Посол Великої Британії в Україні виклала знимок нової вулиці – імені Володимира Зеленського.

Edinburgh is cool pic.twitter.com/XRtbt4I5Pf — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 16, 2022

На сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України поділилися тим, що 15 травня у Франції відбулася урочиста церемонія перейменування площі в Каннах. Тепер вона має назву на честь українського поета Тараса Шевченка. Також відкрили Український дім.

"Це логічне продовження потужної мобілізації місцевих жителів та влади міста на підтримку українського народу та України. Тепер у Каннах є місце зустрічі українців: місце мистецьких подій, взаємопідтримки, прихистку й справжньої солідарності", – прокоментували у МКІП.

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