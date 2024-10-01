У румунських Карпатах вивели нову породу кішок – трансильванську

Ця порода стала першою, яка виникла природним шляхом в Карпатах і отримала назву на честь знаменитого регіону.

У Румунії представили нову породу котів – "Трансильванська". Про це повідомляє Romania TV.

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"Трансильванська" кішка вже здобула міжнародне визнання, і її офіційне затвердження очікується через два роки.

Надзвичайно здоровий, з надзвичайно хорошим генетичним багажем. Дві міжнародні федерації мають процедури визнання та реєстрації порід, пов’язані з вкладеністю, здоров’ям, генетикою, чим вони відрізняються від інших порід. Перед отриманням остаточного схвалення враховується багато речей. Зараз ми перебуваємо на етапі третього покоління. Ми повинні охопити 4 покоління, щоб отримати остаточне визнання, – сказав Александру Еліан, директор виставок.

Зазначимо, що нова порода котів може виникнути природним шляхом через еволюційні зміни, які відбуваються в результаті природного відбору. У певній географічній області, наприклад, в Карпатах, популяція котів може адаптуватися до специфічних умов середовища, таких як клімат, наявність їжі та місця для укриття.

Кінцівки світліші за колір, ніж у сіамців, у яких вони темніші, у них хутро схоже на сіль і перець, біле з чорними, білі пасма поруч із чорними пасмами. Я також виявив, що вони мають абсолютно особливий темперамент, кіт на вільному вигулі може бути досить агресивним, ці коти зовсім не агресивні, ці коти не виймають м’ячі, вони абсолютно неймовірні, – пояснив Александру Еліан.

Коти з генетичними ознаками, що відповідають цим умовам, мають більше шансів на виживання та розмноження. Протягом поколінь ці характеристики можуть закріплюватися в потомстві, ведучи до виникнення нової породи з унікальними фізичними та поведінковими рисами, які відрізняють її від інших порід.

Нова порода кішок / Romania TV

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