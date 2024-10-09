У Польщі оцифрували перші львівські газети XVIII-XIX століть

Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві "Оссолінеум" виклав у відкритий доступ скани кількох річників перших львівських газет 1776–1805 років.

Про це йдеться на сайті Нижньосілезької цифрової бібліотеки.

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Львівські стародруки почали оцифровувати 2007 року в межах програми "Оцифрування та консервація бібліотечної колекції Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві".

Перша львівська періодика – це перші газети, що виходили в Україні. У підросійській Україні перший тижневик "Харьковскій Еженедельникъ" з’явився лиш у 1812 році й існував майже три місяці.

Франкомовна "Gazette de Leopol" вперше вийшла 15 січня 1776 року у друкарні Антона Піллєра. Вона інформувала про політичні новини в країнах Європи, події у Львові й з підросійської України.

Перші львівські газети

Після його смерті у 1780 році діяльність друкарні продовжила дружина Йозефіна Піллєр, яка почала видавати "Pismo Uwiadamiajance Galicyi". Наступного року видання почало називатися "Lwowskie Pismo Uwiadamiajance". У 1786 році Йозефіна розпочала видання німецького тижневика "Lemberger Wochentliche Anzeigen", яке виходило до 1796 року, і польського видання "Lwowskie Tygodniowe Wiadomości", яке у 1788 році припинило своє існування.

"Lemberger Kaiserlich-Königliches Intelligenz-Blatt" видавали у 1796–1811 роках, а в 1792–1798 роках – тижневик "Dziennik Patryotycznych Politykow w Lwowie".

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