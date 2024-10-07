Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікроРНК

Нобелівський комітет назвав імена володарів премії з фізіології та медицини 2024 року, ними стали науковці зі США Віктор Емброс і Гері Равкун.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Нобелівської премії.

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Дослідники Віктор Амброс і Гарі Рувкун відкрили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів. МікроРНК вони виявили в маленького хробака C. elegans, що стало революційним відкриттям.

Це показало абсолютно новий принцип регуляції генів, який є необхідним для багатоклітинних організмів, зокрема для людини. Наразі відомо, що мікроРНК є фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів.

Цього року Нобелівська премія присвячена відкриттю життєво важливого регуляторного механізму, який використовується в клітинах для контролю активності генів. Генетична інформація переходить від ДНК до інформаційної РНК (мРНК) шляхом процесу, який називається транскрипцією, а потім до клітинного механізму для виробництва білка. Там мРНК транслюються так, що білки утворюються за генетичними інструкціями, що зберігаються в ДНК, – пояснюють у пресрелізі.

Білки виконують багато функцій в організмі, включаючи побудову тканин, підтримку клітинних структур, участь у метаболічних процесах і захист організму.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Премію в галузі фізіології та медицини присуджують із 1901 року. За заповітом Альфреда Нобеля, лауреата премії в цій номінації визначає заснований 1810-го Каролінський інститут у Стокгольмі.

У 2023 році Нобелівську премію в галузі медицини було присуджено Каталін Каріко та Дрю Вайсману за "відкриття в галузі модифікації основ нуклеїнових кислот, що дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини від COVID-19".

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