Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника

Інженер-менеджер PlayQ Альберт Ковнір створив онлайн-гру "Вивчай Україну". Зіграйте і ви – перевірте, наскільки добре ви знаєте географію нашої країни.

Цікава гра для тих, хто плутає розташування областей на карті України. Завдяки кільком раундам у цій грі, ви зможете легко вивчати географію нашої країни.

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Зіграти у гру можна за ЦИМ посиланням.

Зауважте, що у мобільних браузерах версія не доступна, вмикайте з комп'ютера.

Принцип гри простий – на карті України з'являються назви областей чи міст (оберіть, у якому режимі хочете грати), користувач своєю чергою обираю їхнє розташування. На мапі вказані кордони областей, тож приблизна навігація є. Міста потрібна вказати з максимальним наближенням до реальної точки на мапі. Грати можна просто так або ж на швидкість.

"Написав невелику гру, в якій потрібно за якийсь час натискати на вказані міста чи області на карті України", – прокоментував гру Альберт Ковнір у себе в соцмережах.

Його надихнуло на розробку гри те, що "приблизно 60% знань нашої географії" Альберт отримав саме через війну.

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