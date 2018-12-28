У Німеччині хлопчик запідозрив Санту в шахрайстві, і викликав поліцію

Той момент, коли отримав те, чого не замовляв / People

Дев'ятирічний мешканець міста Цетель зателефонував поліцейським, адже Вайнахтсман (німецький аналог Санта-Клауса) приніс йому не ті подарунки, на які він розраховував.

За даними поліції міста, офіцери прибули на місце за викликом, де зустріли "дуже сердитого хлопчика". Він скаржився, що отримав у подарунок на Різдво не ті речі, які замовляв у листі Вайнахтсману.

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Поліцейські підійшли до справи з усією серйозністю. Вони порівняли список бажань хлопчика з подарунками під ялинкою і виявили, що вони дійсно відрізняються.

Малий заявив, що під ялинкою на нього чекали не ті подарунки / Decoist

Правоохоронці виявилися креативними та зуміли врегулювати конфлікт. Вони пояснили хлопчикові, що Вайнахтсман, ураховуючи його поважний вік, імовірно, переплутав подарунки. Але хлопчикові доведеться грати тим, що є, оскільки з'ясувати, куди чарівник відніс "правильний" комплект, неможливо.

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