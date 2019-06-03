У Нідерландах поліція випустила парфуми із запахом екстазі

У провінції Північний Брабант у Нідерландах поліція випустила парфуми із запахом екстазі. Це зроблено для того, аби містяни могли вичислити нарколабораторію, принюхавшись.

Парфуми будуть поширюватися у рамках кампанії з боротьби з нарковиробництво. Їх вже завезли у поліцейські відділки по всій країні.

І ще: Не для лайків: охочі отримати візу США тепер зобов'язані надавати інформацію про соцмережі

Запах анісу – перше, що б'є в ніс, потім він змінюється трохи більш кислуватим запахом, – так описують XTACY розробники.

За формою квадратний флакон нагадує Chanel No. 5.

У поліції підкреслили, що люди часто не знають про небезпеку, яку представляють нарколабораторії – крім самих наркотиків, мова про шкідливі викиди в атмосферу та загрозу вибуху.

Північний Брабант – провінція, де проблема нарковиробництва стоїть особливо гостро. Торік у цьому регіоні закрили 127 нарколабораторій – для порівняння, в інших провінціях виявили близько 200 підпільних цехів.

Читайте також: Науковці вразили несподіваною заявою про освіту в університеті