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У Нідерландах хочуть закрити найпопулярніші серед туристів місця
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Нідерланди популярні серед туристів не завдяки тисячам тюльпанів і десяткам видів сиру. Більшість мандрівників вирушають до цієї країни по нові відчуття. Зокрема, планують відвідати "кофішопи". Втім, влада країни планує суттєво обмежити туристів.
Влада Нідерландів планує закрити "кофішопи" для відвідування туристами. Незабаром вони будуть доступними лише для місцевих мешканців.
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Найближчим часом, якщо ми відпрацюємо всі процеси, "кофішопи" стануть недоступними для туристів, – повідомив міністр юстиції країни Іво Опстельтен. – Звичайно, ми як і раніше будемо раді тим, хто приїжджає подивитися на Нідерланди, але не тільки для того, щоб зайти в "кофішоп".
Така позиція влади викликана бажанням уникнути підвищеної злочинності. Але самі власники "кофішопів" упевнені, що пригод в країні стане ще більше.
Якщо туристи не зможуть піти до нас, вони куплять це [марихуану] у голландців на вулицях, – поділився думкою один з них.
До того ж, 99% покупців складають саме приїжджі іноземці. Тому якщо закон набуде чинності, "кофішопи" взагалі можна буде закрити, вважають їх власники. В одному Амстердамі таких точок понад 200, по всій країні – близько тисячі.
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