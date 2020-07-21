У NASA вирішили нагадати, що не існує ніякого 13-го знаку Зодіаку

Космічне агентство NASA вкотре нагадало всім, що знаків зодіаку усе ще 12. Річ у тім, що в мережі кожні кілька років з'являється інформація про 13-ий знак Зодіаку, який начебто існує. Мовиться про загадкового Змієносця (Ophiuchus).

Як пояснює Dazed, якщо ви народилися з 20 травня по 20 червня і думали, що ви – Близнюки, то з існуванням Змієносця все зсувається і тепер ви стали б Тельцем. Однак космічне агентство спростувало існування 13-го знака.

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"У NASA ми вивчаємо астрономію, а не астрологію. Ми не змінювали жодних знаків Зодіаку, ми займаємося математикою", – йдеться в блозі, який вони опублікували.

We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT — NASA (@NASA) July 17, 2020

Астрологи і раніше спростовували існування 13 знака, посилаючись на те, що він завжди і був – це "сузір'я, розташоване на північний захід від центру Чумацького Шляху, десь близько Скорпіона і Стрільця". Ще 3 тисячі років тому в стародавньому Вавилоні виділили 12 сузір'їв, а 13-е навмисно пропустили, і воно ніколи не включалося в знаки Зодіаку.

Вавилоняни розділили зодіак на 12 рівних частин. Коли Земля оберталася навколо Сонця, воно проходило через кожну з цих 12 частин. Оскільки в Вавилоні вже був 12-місячний календар, заснований на фазах місяця, вони вибрали 12 сузір'їв, виділяючи по одному на кожен місяць.

Як пишуть NASA, спочатку в Зодіаку було 13 сузір'їв. Але одне вони вирішили пропустити, щоб все збігалося з календарним роком.

І хоча за 3000 років, що минули з моменту створення Зодіаку, "небо змістилося, тому що вісь Землі (Північний полюс) не вказує в абсолютно тому ж напрямку", що і раніше, цей зсув не впливає на знаки, які нам відомі (оскільки Зодіак ніколи не був точним).

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