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Коли складати національний мультипредметний тест: дати

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Коли складати національний мультипредметний тест: дати - фото 1

Замість ЗНО затвердили національний мультипредметний тест. У МОН вже оголосили дати: коли українці зможуть написати нове тестування.

Національний мультипредметний тест запровадили для абітурієнтів в Україні вперше. Сергій Шкарлет, міністр освіти, презентував календар сесій.

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У Міносвіти повідомляють, що НМТ проходитиме у три сесії: основну, додаткову та спеціальну. НМТ у 2022 році відбудеться згідно з запланованим календарем:

  • Основна сесія: 18 липня – 10 серпня
  • Додаткова сесія: 16 серпня – 20 серпня
  • Спеціальна сесія: 12 серпня – 16 вересня
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Ті, хто не зміг вчасно зареєструватися для складання НМТ, матимуть таку можливість протягом 10-20 червня. Згодом, обов'язково потрібно 8-12 липня на своїй інформаційній сторінці підтвердити, що ви будете брати участь у НМТ в додатковій сесії тестування.

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