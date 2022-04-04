Ми – Чорнобаївка, ти – мрець: авторка "Никогда мы не будем братьями" написала новий вірш

Українська поетеса Анастасія Дмитрук написала новий потужний вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь". Дивіться відео, на якому авторка читає свою поезію.

Авторка присвятила свій вірш українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну.

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Новий вірш поетеса записала на відео та опублікувала цю версію на своєму YouTube-каналі.

Анастасія Дмитрук стала відомою під час Євромайдану, адже її патріотичні вірші не залишали українців байдужими. Максимальну увагу до своєї творчості поетеса привернула у 2014 році, коли написала знаменитий вірш "Никогда мы не будем братьями" після анексії Криму. Анастасія родом з Чернігівщини, навчалася у Києві, стала спеціалістом з інформаційної безпеки.

"За Харків, Марік, за Ірпінь" читає Анастасія Дмитрук:

Вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь":

Ти сука здохнеш в цій краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на хуй кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, сука, накінець.

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