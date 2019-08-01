У мережі з'явилися якісні рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch Active 2

Незадовго до презентації "розумних" годинників Samsung Galaxy Watch Active 2 у мережу витекли нові рендери з детальним зображенням дизайну майбутньої новинки. Крім "звичайної" версії, гаджет дебютує у лімітованій серії з ексклюзивним набором додатків.

Згідно з витоком, новинка надійде в продаж у трьох кольорах корпусу: чорно-сріблястому, сірому і в забарвленні "рожеве золото". У лінійку також увійде версія Under Armour з браслетом чорного або сірого кольорів. Очікується, що останній варіант отримає спеціальний набір попередньо встановлених брендованих додатків: MapMyFitness, Endomondo і MyFitnessPal.

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За наявною інформацією, Galaxy Watch Active 2 оснащуються сенсорною рамкою, яка дозволяє керувати функціями годинника, не перекриваючи пальцем область дисплея. Новинка отримає AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 360х360 пікселів, захищений склом Gorilla Glass DX+, чипсет Exynos 9110, до 1,5 ГБ оперативної пам'яті, 4 ГБ флеш-накопичувача, модуль Bluetooth 5.0 і датчики ЕКГ і падіння. Очікується, що корпус годинника отримає захист за воєнним стандартом MIL-STD 810G.

Анонс Samsung Galaxy Watch Active 2 відбудеться 5 серпня.

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