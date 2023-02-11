У мережі показали неймовірне фото 100-метрового водоспаду, який замерз у Криму

Водоспад на Південному березі Криму замерз при температурі -10 і став схожий на величезну брилу льоду. Це найвищий водоспад України.

У Криму замерзла одна з головних визначних пам'яток Південного берега – водоспад Учан-Су, пише Радіо Максимум з посиланням на Сьогодні.

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У окупованому українському Криму замерзла одна з головних визначних пам'яток Південного берега – водоспад Учан-Су. Зараз творіння природи повністю скуте льодом.

Як відомо, висота водоспаду складає близько 100 метрів, а знаходиться він всього за декілька кілометрів від Ялти.

Водоспад Учан-Су найефектніше виглядає під час злив і сніготанення на яйлі. Влітку він майже повністю пересихає, в суворі зими іноді замерзає.

Назва водоспаду Учасн-Су означає "вода, що летить" у перекладі з кримськотатарської мови.

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