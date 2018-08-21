Військовий парад до Дня Незалежності: з'явилися ефектні кадри з репетиції

Очевидець говорить, що глядачі були в захваті від побаченого на репетиції.

18, 20 і 22 серпня в центрі Києва у вечірній час перекривають вулиці і проспекти. Це пов'язано з репетицією військового параду до Дня Незалежності, який святкуватиметься 24 серпня.

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В урочистий день головними вулицями столиці крокуватимуть понад 4,5 тисячі військовослужбовців, зустрічати їх будуть капелани різних церков. До святкування також буде залучено понад 250 одиниць військової техніки. У спільноті "Kyiv Sikorsky Airport" у Facebook показали яскраві фото з репетиції повітряної техніки.

Повідомляється, що очолить авіаційну складову параду з прапором ВСУ вертоліт Мі-8. Також на небосхилі з'являться Су-24М ("Фехтувальник") – основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил України, Су-25 ("Грач"). Також будуть задіяні Іл-76 і два Су-27.

"Зйомка була нелегкою, адже траєкторія польоту точно відомою не була. Тому, потрібно було знайти місце з хорошим світлом і що важливо – як можна ближче до літаків. Врахувати, щоб в кадр не потрапили будинки і високовольтні дроти. Я в захваті і від світла, і від фантастичного проходження всіх льотчиків. Біля мене було чимало людей різного віку і статі – від дітей з бабусями до бігунів, які вийшли на вечірню пробіжку. Всі стояли роззявивши рот від побаченого, було досить позитиву", – поділився враженнями фотограф Олександр Смерічанский.

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

Репетиція до Дня Незалежності

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