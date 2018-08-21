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Військовий парад до Дня Незалежності: з'явилися ефектні кадри з репетиції

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Авіація з репетиції параду - фото 1
Авіація з репетиції параду / Facebook

Очевидець говорить, що глядачі були в захваті від побаченого на репетиції.

18, 20 і 22 серпня в центрі Києва у вечірній час перекривають вулиці і проспекти. Це пов'язано з репетицією військового параду до Дня Незалежності, який святкуватиметься 24 серпня.

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В урочистий день головними вулицями столиці крокуватимуть понад 4,5 тисячі військовослужбовців, зустрічати їх будуть капелани різних церков. До святкування також буде залучено понад 250 одиниць військової техніки. У спільноті "Kyiv Sikorsky Airport" у Facebook показали яскраві фото з репетиції повітряної техніки.

Повідомляється, що очолить авіаційну складову параду з прапором ВСУ вертоліт Мі-8. Також на небосхилі з'являться Су-24М ("Фехтувальник") – основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил України, Су-25 ("Грач"). Також будуть задіяні Іл-76 і два Су-27.

"Зйомка була нелегкою, адже траєкторія польоту точно відомою не була. Тому, потрібно було знайти місце з хорошим світлом і що важливо – як можна ближче до літаків. Врахувати, щоб в кадр не потрапили будинки і високовольтні дроти. Я в захваті і від світла, і від фантастичного проходження всіх льотчиків. Біля мене було чимало людей різного віку і статі – від дітей з бабусями до бігунів, які вийшли на вечірню пробіжку. Всі стояли роззявивши рот від побаченого, було досить позитиву", – поділився враженнями фотограф Олександр Смерічанский.

Репетиція до Дня Незалежності - фото 271438
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271440
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271441
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271442
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271443
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271439
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271445
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271446
Репетиція до Дня Незалежності
Репетиція до Дня Незалежності - фото 271444
Репетиція до Дня Незалежності

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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