У Марокко побудують один з найбільших стадіонів світу: яким він буде

До фіналу Чемпіонату світу з футболу 2030 року залишилося п'ять років і 11 місяців. І нарешті було представлено проєкт стадіону, який сподівається прийняти матч.

Футбольний стадіон Grand Stade Hassan II в Марокко – одній з трьох країн, що приймають турнір разом з Іспанією та Португалією – проєктувальники Oualolou + Choi та Populous позиціонують як потенційно "найбільший футбольний стадіон у світі" із запланованою місткістю 115 000 глядачів. Про це розповідає видання CNN.

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Стадіон буде розташований на ділянці площею 100 гектарів (приблизно 247 акрів) в Ель-Мансурії, містечку на північ від Касабланки, а його проєкт, за словами Populous, нагадує "муссем", тип традиційного громадського намету. Накриття "Гранд Стад" буде виготовлене з алюмінієвої решітки, яка вкриватиме як вболівальників всередині стадіону, так і багатоярусні сади на зовнішній стороні трибун, а також ботанічний сад на першому поверсі.

За словами Таріка Уалалу, головного дизайнера і партнера-засновника Oualalou + Choi, "дизайн глибоко вкорінений у марокканській культурі, з її традиціями і сучасними формами вираження", – написав він у пресрелізі.

Він сягає корінням у стародавні та первісні образи: мусем, намет і сад, а також топографію і ландшафти Марокко.

Конфігурація, схоже, розроблена спеціально для заходів Чемпіонату світу з футболу: самі трибуни будуть розділені на зони для вболівальників загального доступу з кожного кінця (що вміщають близько 30 000 осіб кожна), в той час, як основна секція буде присвячена ложам, гостинності, VIP-персонам і VVIP-персонам, йдеться в пресрелізі.

"(Це) буде справді знакове, знакове місце для Марокко і для самого футболу, яке стане одним з найбільших стадіонів світу", – сказав Крістофер Лі, керуючий директор Populous в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка).

Тож як Гранд Стадіон Хассан II буде виглядати на фоні інших стадіонів, що мають неймовірну місткість?

Найбільшим стадіоном для крикету може похвалитися стадіон Нарендра Моді в Ахмадабаді, Індія, який у 2021 році збільшив свою місткість до 132 000 глядачів, а найбільшим стадіоном для американського футболу є стадіон NCAA "Мічиган Вулверінс", що вміщує понад 107 000 вболівальників.

Найбільший футбольний стадіон у світі є багатоцільовим і одним з найбільш важкодоступних у світі: стадіон "Рунградо 1 Травня" в Пхеньяні, Північна Корея. Відкритий у 1989 році, він офіційно вміщує 150 000 глядачів, хоча після реконструкції у 2010-х роках сайт Stadium Database провів дослідження, за результатами якого виявилося, що зараз стадіон вміщує лише 114 000 вболівальників.

Чи є збігом те, що Grande Stade Hassan II матиме на 1 000 місць більше? Можливо, ні.

Компанія Populous не новачок у будівництві великих спортивних споруд: вона стояла за стадіонами "Тоттенхем Хотспур" та "Емірейтс" у Лондоні, десятком олімпійських об'єктів та іншими стадіонами по всьому світу.

Після п'яти невдалих заявок на проведення Чемпіонату світу з футболу, Марокко, нарешті, отримало шанс, коли у жовтні 2023 року ФІФА оголосила, що країна стане співорганізатором фіналу 2030 року разом з Іспанією та Португалією в рамках незвичного, подовженого турніру, який також включатиме по одному пам'ятному матчу в Уругваї, Аргентині та Парагваї з нагоди сторіччя Чемпіонату світу з футболу.

Команда проєктувальників "Гранд Стад Хассан II" заявляє, що стадіон буде "повністю відповідати вимогам ФІФА" і матиме "можливість прийняти фінал" Чемпіонату світу 2030 року; остаточне рішення про те, яке місце вибере ФІФА, ще не прийнято, хоча нещодавно відреставрований стадіон "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу", як очікується, буде фаворитом.

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Підготовка до земляних робіт на ділянці за межами Касабланки вже розпочалася, кажуть Oualolou + Choi та Populous, тож варто очікувати на втілення цього грандіозного проєкту в життя вже найближчими роками.