У Львові відбудеться VII Міжнародний фестиваль літньої пори "Pizzicato e Cantabile"

Цьогоріч вже всьоме у стінах Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться Міжнародний фестиваль літньої пори "Pizzicato e Cantabile", який триватиме впродовж 28 липня-7 серпня. Його засновницею та директоркою незмінно є відома українська органістка Олена Мацелюх.

Організатори та учасники VII Міжнародного фестивалю літньої пори "Pizzicato e Cantabile" поставили собі важливе завдання: оспівати та передати красу музичного мистецтва, заторкнувши найглибші струни душі втомленої COVID-19 та війною публіки. Адже музика, виспівана і зіграна на різноманітних музичних інструментах провідними українськими та закордонними виконавцями – це найкращий лік від будь-якого вірусу, тривог чи переживань.

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Детальна інформація про події та квитки за ЦИМ посиланням.

Глядачів очікують 9 цікавих подій, що триватимуть впродовж 28 липня-7 серпня 2022 року. Фестиваль об'єднає кращих музикантів з України, Польщі та Франції, географія виступів яких охоплює десятки країн світу! У їх виконанні звучатимуть всесвітньо відомі шедеври Вівальді, Баха, Моцарта, Ліста, Дебюссі, Брамса, Гершвіна та твори, які кожен неодмінно впізнає з перших нот. Почути їх можна буде в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

Подорожувати музикою різних країн та епох гості Фестивалю будуть разом із фортепіанною, органною, гітарною, вокальною, струнною музикою. Її доповнять авторські поезії композиторів та художні картини від Ольги Куц, які творитимуться в реальному часі. Зокрема, на сцені Концертного залу Людкевича ми почуємо гру постійних учасників фестивалю, серед яких Олена Мацелюх (орган), Ігор Мацелюх (флейта Пана), Меланія Макаревич (фортепіано), Світлана Позднишева (орган), Маріанна Лаба (сопрано), Ольга Стрілецька (фортепіано). Гру цих музикантів зокрема ми почуємо на відкритті Фестивалю 28 липня у концерті "Gloria domini", 30 липня – "Ференц Ліст: Мандрівка до Львова" та 6 серпня у події "Le quattro stagioni", у програмі якої прозвучать знамениті "Чотири пори року" Антоніо Вівальді.

Також вперше у рамках Фестивалю виступлять гості із Луганська – Брас-ансамбль Луганської обласної філармонії (керівник – Ігор Шаповалов) – подія "Американські історії" (30 липня), та з Івано-Франківська – Струнний ансамбль Івано-Франківської обласної філармонії (керівниця – Анжела Приходько) – подія "Quattro corde" (7 серпня). Сольні органні вечори презентують органісти із Франції – Жан-Марі Леруа із програмою "Vive la France" (2 серпня), та Польщі – Віктор Лияк із програмою "Варшава – Львів" (6 серпня).

2 серпня київський гітарист Андрій Остапенко запрошує слухачів на колоритну сольну програму іспанської, латиноамериканської, французької та італійської музики "Idalgo con Guitarra". У виконанні ансамблю тріо тромбонів (Любомир Ліщук, Олександр Хохлов, Ігор Шаповалов) та органа (Світлана Позднишева) у події "Hosanna" прозвучать композиції епохи барокових майстрів, композиторів межі ХІХ-XX століть та українського композитора В'ячеслава Назарова.

9 концертів, які відбудуться протягом двох тижнів, неодмінно здолають апатію та песимізм від звуків сирен. Фестиваль "Pizzicato e Cantabile" у 2022 році стане для слухачів справжнім відкриттям нових виконавців, імен композиторів та їх творів. Двері Концертного залу Людкевича будуть відкриті для всіх, кому дороге та близьке мистецтво радості, краси, віри та надії, ім'я якому – МУЗИКА!

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