У Львові відбудеться творчий вечір легенди української естради Оксани Білозір

8 вересня у Центі Довженка відбудеться творчий вечір легенди української естради, Національної артистки України Оксани Білозір. Початок о 18:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Спеціальний гість концерту – народні улюбленці гурт "Будьмо". Ведучий вечора Народний артист України незрівнянний Василь Ілащук.

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Творчий вечір відбудеться в рамках світового туру на підтримку Українського війська.

Сила Української пісні знову проявить себе і вкотре покаже, наскільки сильними ми є! Окрім того, на глядачів чекає презентація короткометражної документальної стрічки про легендарних українців світу, а також відомі та нові пісні Оксани Білозір і зіркових гостей вечора. Поспішайте придбати квитки, адже їх залишилось небагато! Приходьте сім'ями! Слухайте і співайте українське, допомагайте армії", – запрошують організатори.

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