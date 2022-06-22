На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Львові 26 червня до Всесвітнього дня музики відбудеться парад оркестрів
-
- 48
Парад оркестрів, який мав відбутися 21 червня о 16:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) у Львові, перенесли на неділю, 26 червня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Парад оркестрів відбувається під егідою Львівська міська рада, Управління молодіжної політики Львівської міської ради, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. За підтримки БФ Power of Peace. Організатор – ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency!
І ще: У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ
Під час заходу буде проводитись збір коштів на потреби ЗСУ.
26 червня виступатимуть:
- Духовий оркестр "Львівські фанфари" та група мажореток “Феєрія" дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів
- Оркестр дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів
- Оркестр національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
- Оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
- Lyudkevych Jazz Orchestra (естрадний оркестр Львівського фахового музичного коледжу ім. С.П. Людкевича)
До теми: Краса України: німецьке видавництво продає книгу з роботами українського фотографа
-
09:55Заборона російських книжок в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі
-
09:21Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
-
08:22Як боротися з надмірним хвилюванням: три прості техніки
- 23 червня
-
20:5124 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
20:21Що очікує на безробітних в Україні під час війни: пояснення від Дениса Шмигаля
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
19:22У скільки обійдеться відновлення України після війни: приголомшлива сума
-
18:49В Офісі Президента розповіли, хто пише промови Володимирові Зеленському
-
18:22Ця зима буде надскладною: глава Мінрегіону розповів про опалювальний сезон у 2022 році
-
17:53У Львові відбудеться 6 Маратон пам'яті Василя Сліпака
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року
-
16:51Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:19500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон
-
15:51Що думають німці про німецько-російські відносини: цікаве опитування
-
15:24Солоні мафіни з сиром та шпинатом: рецепт від Клопотенка
-
14:52Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство ЄС
-
14:23Виконавець Krechet випустив щемливий трек "Краще, ніж ми" про дітей
-
13:50У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали
-
13:20Ось скільки європейців вже відчули на собі вплив війни в Україні
-
12:54Чехія призупинила на рік видачу віз росіянам та білорусам
-
12:21Притула продав свою картину на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ
-
11:53США надасть Україні спеціального робопса для розміновування територій
-
09:55Заборона російських книжок в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 23 червня
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року
-
13:50У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали
-
10:51Анастасія Приходько презентувала знакову пісню "Степом"
- 22 червня
-
19:54У мережі ресторанів у Японії з'явилося українське меню
-
16:50Рокі, Стіч, Сікро і Мальта: чим займаються собаки на службі в Україні
-
11:25Тільки Russia Goodbye: Вєрка Сердючка заспівала оновлений хіт в Амстердамі
- 21 червня
-
19:49В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС
-
17:17Chico & Qatoshi – "Ластівки": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Допоможе ЗСУ"
-
13:55Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять
-
10:55Заборона російської музики в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі
-
08:233 способи зберегти м'ясо без холодильника
- 20 червня
-
20:52Яких змін зазнали Google-запити від початку повномасштабної війни
-
17:22Коли може стабілізуватись ситуація з паливом в Україні: прогноз Мінінфраструктури
-
15:24Чому потрібно частіше гуляти: 4 вагомі причини, про які ви не здогадувались
-
13:22Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
10:53У Латвії виготовляють блакитно-жовте морозиво: українці отримають його безплатно
- 19 червня
-
19:33Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
17:19Порожні пляжі та закриті заклади: на фото показали окуповану Кирилівку в розпал сезону
-
14:54Синьо-жовті костюми та рух на захід: у кліпі Pet Shop Boys 1993 року виявили пророцтво
-
11:27Положинський записав пісню про волонтерів прямо на фронті – відео
- 18 червня
-
20:54Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою
-
17:22Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською