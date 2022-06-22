У Львові 26 червня до Всесвітнього дня музики відбудеться парад оркестрів

Парад оркестрів, який мав відбутися 21 червня о 16:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) у Львові, перенесли на неділю, 26 червня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Парад оркестрів відбувається під егідою Львівська міська рада, Управління молодіжної політики Львівської міської ради, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. За підтримки БФ Power of Peace. Організатор – ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency!

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Під час заходу буде проводитись збір коштів на потреби ЗСУ.

26 червня виступатимуть:

Духовий оркестр "Львівські фанфари" та група мажореток “Феєрія" дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів

Оркестр дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів

Оркестр національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Lyudkevych Jazz Orchestra (естрадний оркестр Львівського фахового музичного коледжу ім. С.П. Людкевича)

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