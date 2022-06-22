Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

У Львові 26 червня до Всесвітнього дня музики відбудеться парад оркестрів

  • 48
У Львові 26 червня до Всесвітнього дня музики відбудеться парад оркестрів - фото 1

Парад оркестрів, який мав відбутися  21 червня о 16:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) у Львові, перенесли на неділю, 26 червня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Парад оркестрів відбувається під егідою Львівська міська рада, Управління молодіжної політики Львівської міської ради, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. За підтримки БФ Power of Peace. Організатор – ГО Міжнародна Асоціація Мистців та VINIL Concert agency!

І ще: У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ

Під час заходу буде проводитись збір коштів на потреби ЗСУ.

26 червня виступатимуть:

  • Духовий оркестр "Львівські фанфари" та група мажореток “Феєрія" дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів
  • Оркестр дитячої школи мистецтв номер 5 м. Львів
  • Оркестр національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
  • Lyudkevych Jazz Orchestra (естрадний оркестр Львівського фахового музичного коледжу ім. С.П. Людкевича)
У Львові 26 червня до Всесвітнього дня музики відбудеться парад оркестрів - фото 507991

До теми: Краса України: німецьке видавництво продає книгу з роботами українського фотографа

пропозиції партнерів
Новини