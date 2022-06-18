Краса України: німецьке видавництво продає книгу з роботами українського фотографа

Німецьке видавництво випустило книгу "Краса України", у якій зібрані найкращі фотографії природи від тревел-фотографа Євгена Самученка. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Книга "The Beauty of Ukraine" складатиметься зі 192 сторінок і буде доступна трьома мовами: німецькою, українською та англійською. Продаватимуть її по всьому світу, ціна – 50 євро.

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Передзамовити книгу "Краса України" можна за ЦИМ посиланням.

Це видання – спільний проєкт німецького "teNeues" та українського видавництва "CP PUBLISHING". Саме українці розпочали роботу над цією книгою ще до початку повномасштабної війни, але без підтримки міжнародних партнерів видання книги було б неможливим.

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