У Львів їде відомий французький віолончеліст: він зіграє та підтримає український народ

Всесвітньо відомий французький віолончеліст Готьє Капюсон виступить у Львові, щоб підтримати усіх та виразити свою солідарність з українським народом.

Готьє Капюсон – одним з найуславленіших віолончелістів XXI століття. Він виступає у всьому світі з найвідомішими виконавцями та диригентами планети. У Парижі він керує класом мистецтва гри на віолончелі, який створив у 2014 році при Фундації Луї Віттона. Лауреат численних премій, Готьє Капюсон вирізняється насиченою експресією гри та глибоким звучанням свого неперевершеного інструмента 1701 року майстра Маттео Гофріллера, який має назву "Амбасадор".

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Він зіграє у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Своїм приїздом музикант хоче висловити солідарність із героїчним українським народом. Подія за участі музиканта відбудеться у вівторок, 12 квітня, о 12:00 у Концертному залі Людкевича.

Також виступ французького віолончеліста можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії 12 квітня о 12:00. Трансляція події буде за ЦИМ посиланням. Запис збережуть для перегляду.

Разом з віолончелістом на сцені Концертного залу Людкевича виступить французький піаніст Франк Брале, якого з Готьє Капюсоном вже впродовж багатьох років об'єднують численні творчі проєкти, виступи та записи на найвідоміших музичних лейблах. З іменитим французьким дуетом на сцену вийдуть українські музиканти – Миколу Гав'юка, який грає на скрипці, та Устима Жука, який грає альті.

На слухачів чекає музика Шуберта, Шумана, Мендельсона, Елґара, популярні класичні композиції. Також у програмі буде "Мелодія" Мирослава Скорика, яка зараз по-особливому єднає серця у всьому світі.

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