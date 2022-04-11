ДСНС повідомили, яка територія України потребує розмінування

Державна служба України з надзвичайних ситуацій щоденно працює над усуненням вибухонебезпечних предметів, які залишили російські окупанти. Спеціалісти оцінили, скільки ще територій України доведеться розміновувати.

За оцінками ДСНС, розмінування потребує приблизно 300 тис. кв. км території України, а це майже половина площі країни.

І ще: Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики

Працівники ДСНС щоденно проводять роботи з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів, а також розбирають завали. Наразі активні роботи тривають у деокупованих Бучанському, Броварському та Бориспільському районах.

Якщо ви помітили підозрілий предмет або вибухівку, то одразу повідомте про це за номером телефону – 101.

Від початку широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України працівники ДСНС знешкодили 48 тис. 243 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 926 авіаційних бомб. Вони обстежили територію площею 7 тис. 182 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали у Харківській області – 2 тис. 261 раз, на Миколаївщині – 1065, на Донеччині – 284, на Київщині – 546 та на Сумщині – 212.

До теми: У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну, а у Мукачеві – радянський танк