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У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт

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Скульптури присвячені Дню матері у Великобританії - фото 1
Скульптури присвячені Дню матері у Великобританії

Компанія Elvie, що спеціалізується на виробництві Біологічно активних добавок, встановила у Лондоні чотири величезні скульптури надувних жіночих грудей.

Своєрідне втручання у публічний простір присвячене Дню матері, який у Британії відзначали 31 березня.

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Ініціатива називається #FreeTheFeed. Це частина кампанії з боротьби зі стигматизацією годування грудьми у публічному просторі.

У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт - фото 318208

У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт - фото 318209

У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт - фото 318210

У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт - фото 318211

Ми хочемо підтримати всіх жінок, щоб вони відчували себе комфортно та безпечно, вирішуючи, як і де вони хочуть годувати грудьми, – йдеться на сторінці Elvie в Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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