У Лондоні з'явилися величезні жіночі груди: фотофакт

Компанія Elvie, що спеціалізується на виробництві Біологічно активних добавок, встановила у Лондоні чотири величезні скульптури надувних жіночих грудей.

Своєрідне втручання у публічний простір присвячене Дню матері, який у Британії відзначали 31 березня.

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Ініціатива називається #FreeTheFeed. Це частина кампанії з боротьби зі стигматизацією годування грудьми у публічному просторі.

Ми хочемо підтримати всіх жінок, щоб вони відчували себе комфортно та безпечно, вирішуючи, як і де вони хочуть годувати грудьми, – йдеться на сторінці Elvie в Facebook.

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