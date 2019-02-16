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У Лободи відреагували на звинувачення Полякової у плагіаті

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Продюсер Нателла Крапівіна відповіла на критику - фото 1
Продюсер Нателла Крапівіна відповіла на критику / maximum.fm

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна у своєму Instagram прокоментувала звинувачення в плагіаті.

Днями Оля Полякова помітила схожість між своїм образом в кліпі "Королева ночі" і образом Світлани в її новому відео на пісню Instadrama. Зірки дійсно приміряли схожі образи.

І ще: Оля Полякова звинуватила Лободу у плагіаті: фотопорівняння

Крапівіна відповіла на критику і зробила колаж зі світових знаменитостей з кучерявим волоссям. Вона додала, що Полякова знайшла привід для власної реклами. У підписі до фото Нателла згадала і продюсера Суперблондинки, Михайла Ясинського. "Я, звісно, вже звикла, що навіть родимку на мізинці Лободи дехто використовує для самопіару, але ті, кому здалося, що завивати кучері придумали в 2018 році, злегка погарячкували. Факти річ уперта. Я впізнаю твій почерк з тисячі, Міша Ясинський", – написала Крапівіна.

У Лободи відреагували на звинувачення Полякової у плагіаті - фото 308033

У Лободи відреагували на звинувачення Полякової у плагіаті - фото 308034

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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