У КМДА розповіли, що причина забруднення повітря в Києві – машини

Керівник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний розповів, що автомобілі у столиці є причиною приблизно 80% забруднення повітря.

Олександр Возний розповів у інтерв'ю Вечірньому Києву, що гіпотеза, яка передбачала, що автомобілі у столиці дуже забруднюють повітря, підтвердилася під час повномасштабної війни.

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У зв'язку з тим, що різко скоротилася кількості автівок у місті, змогли оцінити, що автомобілі відповідальні за близько 80% забруднення повітря в Києві.

"Коли у перші дні війни з Києва виїхали автівки, і вулиці стали майже порожні, ми спостерігали надзвичайно чисте повітря в місті. Існувала така не підтверджена на практиці гіпотеза, що 80% викидів припадає на пересувні джерела забруднення і 20% – на стаціонарні. І ніхто не міг її на практиці перевірити. На жаль, у нас саме за умов воєнного стану відбувся цей експеримент. І ми дійсно побачили, що при ситуації, коли багато машин залишили місто, повітря стало набагато чистіше – фактично 80%, які були в розрахунках, підтвердилися на практиці", – ділиться керівник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Також Олександр Возний зазначає, що у цей час стаціонарні джерела забруднення (заводи, ТЕЦ) працювали у звичному для них режимі.

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