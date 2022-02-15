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У Китаї з серіалу ДРУЗІ вирізали сцени з натяками на секс і ЛГБТ

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Деякі серії ДРУЗІв пройшли цензурування - фото 1
Деякі серії ДРУЗІв пройшли цензурування

Найбільші китайські відеосервіси 11 лютого додали до своїх каталогів американський серіал "ДРУЗІ". Але не обійшлося без декількох "але".

Китайські глядачі можуть подивитися серіал "ДРУЗІ", але без сцен, пов'язаних з темами сексу та ЛГБТ. А все тому, що їх просто вирізали. Про це повідомляють South China Morning Post та Deadline.

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Так, у першому сезоні цензори відмовилися від сцен зі згадкою про те, що дружина Росса пішла від нього до жінки. В одному з епізодів другого сезону в англійських субтитрах залишилося слово "лесбіянка", але на китайську його не переклали.

Онлайн-кінотеатри iQiyi, Tencent Video, Youku and Bilibili також змінили переклад фрази "множинні оргазми" у 24-му епізоді на "жінки нескінченно розпускають плітки".

Крім цього, цензори відмовилися від сцени, в якій Джо і Чендлер цілуються напередодні Нового року. Один із відеосервісів за допомогою субтитрів змінив сенс висловлювання Джо про бажання відвідати стриптиз-клуб: у китайській версії він вирішив погуляти на вулиці.

У травні китайські стрімінгові сервіси цензурували спецепізод "ДРУЗІв". З нього вирізали сцени за участю запрошених зірок BTS, Леді Гаги та Джастіна Бібера, а також сцени з темами ЛГБТ.

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