У Китаї з серіалу ДРУЗІ вирізали сцени з натяками на секс і ЛГБТ

Найбільші китайські відеосервіси 11 лютого додали до своїх каталогів американський серіал "ДРУЗІ". Але не обійшлося без декількох "але".

Китайські глядачі можуть подивитися серіал "ДРУЗІ", але без сцен, пов'язаних з темами сексу та ЛГБТ. А все тому, що їх просто вирізали. Про це повідомляють South China Morning Post та Deadline.

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Так, у першому сезоні цензори відмовилися від сцен зі згадкою про те, що дружина Росса пішла від нього до жінки. В одному з епізодів другого сезону в англійських субтитрах залишилося слово "лесбіянка", але на китайську його не переклали.

Онлайн-кінотеатри iQiyi, Tencent Video, Youku and Bilibili також змінили переклад фрази "множинні оргазми" у 24-му епізоді на "жінки нескінченно розпускають плітки".

Крім цього, цензори відмовилися від сцени, в якій Джо і Чендлер цілуються напередодні Нового року. Один із відеосервісів за допомогою субтитрів змінив сенс висловлювання Джо про бажання відвідати стриптиз-клуб: у китайській версії він вирішив погуляти на вулиці.

У травні китайські стрімінгові сервіси цензурували спецепізод "ДРУЗІв". З нього вирізали сцени за участю запрошених зірок BTS, Леді Гаги та Джастіна Бібера, а також сцени з темами ЛГБТ.

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