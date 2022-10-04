У Карпатах знову засніжило: атмосферне фото з гори Піп Іван

Другий місяць осені приніс нову порцію сніг та заморозків у Карпати. Який вигляд зараз мають вершини українських гір – дивіться далі.

Похолодання в Україні відзначилось снігопадом у Карпатах. Справді зимовими фото поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Як зауважують працівники, вранці на горі Піп Іван переважала хмарна та морозна погода з температурою на рівні -3. Снігом найвищу вершину українських гір засипає другий день поспіль, адже ще 2 жовтня там можна було побачити пожовклу траву, а температура вранці була близькою до нуля.

Гора Піп Іван вранці 4 жовтня:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Гора Піп Іван вранці 2 жовтня:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Гора Піп Іван 30 вересня:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Відповідно до прогнозів синоптиків, вже з 5 по 12 жовтня в Україну завітає бабине літо, тож дощів поменшає, а вдень очікується до + 17+21.

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