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У Карпатах випав перший сніг: з'явилися фото і відео

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Перший сніг в Україні - фото 1
Перший сніг в Україні / Vasyl Fitsak

На межі Івано-Франківської та Закарпатської областей випав перший сніг. Справжня зима вже настала на горі Піп Іван Чорногірський – дивіться свіжі фото та відео з Карпат!

Увечері 24 вересні температура повітря на г. Піп Іван Чорногірський становила 0°С. При цьому падав невеликий сніг. Як повідомили рятувальники, уже на ранок 25 вересня похолоднішало до -5°С.

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Перший сніг у Карпатах - фото 278113
Перший сніг у Карпатах
На горі Піп Іван випав сніг - фото 278115
На горі Піп Іван випав сніг
Сніг біля обсерваторії - фото 278114
Сніг біля обсерваторії

На додачу, у Карпатах продовжуває сніжити, а товщина покрову місцями складає понад 5 см.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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