У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив офіційне відкриття Паралімпійських ігор 2024 року на площі Згоди в Парижі. Це перші Паралімпійські ігри, які відбуваються на території Франції.

Свято спорту для Парижа не зупиняється: через трохи більше ніж два тижні після закриття Олімпійських ігор у столиці Франції стартувала Паралімпіада.

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У середу, 28 серпня у Франції розпочалася церемонія відкриття Паралімпіади-2024 із виступу канадського піаніста Чіллі Гонзалеса та перфомансу танцівників, схожих на "людей у чорному".

Згодом Christine and the Queens у червоному костюмі виконав найвідомішу пісню Едіт Піаф "Ні, я не шкодую ні про що". Після того, як авіація намалювала у небі французький національний прапор, – розпочався парад атлетів.

Дорогі атлети, ласкаво просимо в країну кохання та революції. Будьте певні, сьогодні не буде штурму Бастилії, жодної гільйотини, адже сьогодні починається найкрасивіша революція – паралімпійська революція. Це ніжна революція, яка глибоко змінить кожного з нас, – сказав голова організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Паралімпійські ігри - 2024 / EPA/UPG

Літні Паралімпійські ігри триватимуть до 8 вересня. Загалом Україну представлятимуть 140 спортсменів у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плаванні (37), ще 28 параспортсменів виступлять у легкій атлетиці.

Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 несли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.

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