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У Ford Mustang з'явилась 1420-сильна електрична версія: для чого їй парашут?
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Підрозділ Ford Performance представив першу повністю електричну версію Mustang для дрегу. Новинка, що отримала назву Mustang Cobra Jet 1400, оснащується 1420-сильною установкою і гальмівним парашутом. Чверть милі (402 метри) електромобіль проїжджає за вісім секунд.
Крім парашута, Mustang Cobra Jet 1400 обладнаний каркасом безпеки, сертифікованим Національною асоціацією хот-родів (NHRA), і додатковим колесом на кормі проти перекидання. Поки він існує в єдиному екземплярі і, швидше за все, вперше візьме участь гонки не раніше, ніж наприкінці цього року.
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За даними автовиробника, швидкість електромобіля на фініші буде досягати 225 кілометрів на годину.
Зазначимо, що у 2018 році Ford представив ювілейний дреговий Mustang з мотором V8 об'ємом 5,2 літра. Він проїжджав чверть милі за ті ж вісім секунд і був швидшим за Dodge Challenger SRT Demon, якому було потрібно на це 9,65 секунди.
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