Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

У Флоренції з'явиться пам'ятник Тарасу Шевченку

  • 12
В Італії поставлять пам'ятник Шевченку - фото 1
В Італії поставлять пам'ятник Шевченку / wikipedia

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що муніципалітет Флоренції на своєму засіданні підтримав рішення про встановлення в італійському місті пам'ятника українському поету, художнику Тарасу Шевченку.

У рішенні наголошується, що ця художня робота збагатить культурну і художню спадщину муніципалітету.

Пройди тест: Що ти пам'ятаєш про популярну літературу

Монумент встановлять у центрі міста недалеко від всесвітньо відомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Автор монумента – відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам'ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений з ініціативи мера Києва Віталія Кличка і коштом українських меценатів.

Бібліотека Biblioteca delle Oblate - фото 331263
Бібліотека Biblioteca delle Oblate

Читайте також: Книжковий Арсенал 2019: 5 найцікавіших видань, які варто придбати

Джерело: kiev.klichko
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
  • 30 травня, 18:52
  • 631
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • 30 травня, 16:21
  • 416
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 840
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Культура Україна