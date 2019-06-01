У Флоренції з'явиться пам'ятник Тарасу Шевченку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що муніципалітет Флоренції на своєму засіданні підтримав рішення про встановлення в італійському місті пам'ятника українському поету, художнику Тарасу Шевченку.

У рішенні наголошується, що ця художня робота збагатить культурну і художню спадщину муніципалітету.

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Монумент встановлять у центрі міста недалеко від всесвітньо відомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Автор монумента – відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам'ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений з ініціативи мера Києва Віталія Кличка і коштом українських меценатів.

Бібліотека Biblioteca delle Oblate

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