У ДСНС попередили українців про небезпеку

Рятувальники повідомили про пожежну небезпеку в країні, яка виникла через тривалу спекотну погоду та відсутність значних опадів. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 6 липня в країні втримається найвищий рівень небезпеки пожеж через спеку.

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"6-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві 6-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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