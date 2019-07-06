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У ДСНС попередили українців про небезпеку

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

Рятувальники повідомили про пожежну небезпеку в країні, яка виникла через тривалу спекотну погоду та відсутність значних опадів. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 6 липня в країні втримається найвищий рівень небезпеки пожеж через спеку.

Детальніше: Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі

"6-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві 6-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні - фото 338803
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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