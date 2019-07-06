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Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

6 липня в Україні затримається спека, а у деяких областях пройдуть дощі з грозами. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

6 липня, в суботу, майже по всій країні буде малохмарно та тепло, але опади у вигляді дощів захоплять кілька областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В суботу, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів. Завтра вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях. У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини.На решті території буде без опадів. При грозах можливі зливи та шквали, обережно!"- наголосила синоптик.

У Києві у ніч на 6 липня можливі дощі з грозами, а вдень буде сухо та сонячно, до +21+23.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі - фото 338749
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +22+24
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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