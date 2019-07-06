Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі

6 липня в Україні затримається спека, а у деяких областях пройдуть дощі з грозами. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

6 липня, в суботу, майже по всій країні буде малохмарно та тепло, але опади у вигляді дощів захоплять кілька областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В суботу, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів. Завтра вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях. У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини.На решті території буде без опадів. При грозах можливі зливи та шквали, обережно!"- наголосила синоптик.

У Києві у ніч на 6 липня можливі дощі з грозами, а вдень буде сухо та сонячно, до +21+23.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +25+27

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +22+24

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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